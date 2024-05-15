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Сегодня, 08:24

«Милан» рассматривает кандидатуру Гальярдо на пост главного тренера клуба

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Руководство «Милана» может назначить на пост главного тренера клуба аргентинского специалиста Марсело Гальярдо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в социальных сетях.

В настоящее время Гальярдо работает в саудовском клубе «Аль-Иттихад». В ходе тренерской карьеры аргентинец также руководил «Насьоналем» и «Ривер Плейтом».

Ранее стало известно, что Стефано Пиоли покинет должность главного тренера «Милана» по окончании сезона. 58-летний специалист был назначен на этот пост в октябре 2019 года.

После 36 туров итальянской серии А «Милан» располагается на втором месте в таблице, набрав 74 очка. В следующем матче «россонери» сыграют на выезде с «Торино».

Марсело Гальярдо
Футбол
ФК Милан
Серия А
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Тиав заявил, что хочет остаться в «Милане»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 35 15 8 12 53-40 53
9
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 36 8 13 15 32-52 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
16
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 - : -
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 - : -
18.05 21:45
Торино – Милан
 - : -
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 - : -
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
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Удинезе – Эмполи
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Интер – Лацио
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