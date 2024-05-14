«Бавария» и «Интер» заинтересованы в трансфере Бруну Фернандеша из «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, футболисты манкунианцев сомневаются, что 29-летний португалец останется в команде летом. Утверждается, что в нем заинтересованы «Бавария» и «Интер».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Бруну Фернандеша в летнее трансферное окно.

Полузащитник выступает за «МЮ» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 45 матчей, забил 15 мячей и сделал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.