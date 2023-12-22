Президент «Наполи» заявил, что клуб близок к продлению контракта с Осимхеном

«Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал возможное продление контракта с форвардом Виктором Осимхеном.

«Могу подтвердить, что мы близки к соглашению о продлении контракта с Осимхеном», — приводит слова Де Лаурентиса CorSport.

В текущем сезоне 24-летний нигериец провел 17 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.