Тиав заявил, что хочет остаться в «Милане»

Защитник «Милана» Малик Тиав отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Реала» и «Баварии».

«Слухи — это часть футбола, всегда появляются какие-то новости... Я сосредоточен на «Милане». В следующем сезоне я хочу добиться большего. Я сосредоточен на себе и игре команды. «Милан» — действительно великий клуб», — заявил футболист.

Тиав перешел в «Милан» из «Шальке» в 2022 году. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока с красно-черными рассчитан до июня 2027 года.

После 36 туров «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии с 74 очками.