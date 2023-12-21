Форвард «Штутгарта» Гирасси зимой может стать игроком «Милана»

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб в ближайшее время планирует активизировать работу по трансферу гвинейского форварда. Помимо «россонери» игроком интересуются «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

Контракт Гирасси со «Штутгартом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оцениват футболиста в 25 миллионов евро.

27-летний гвинеец провел в бундеслиге-2023/24 14 игр, забил 17 голов и сделал 1 ассист.