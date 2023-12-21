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Форвард «Штутгарта» Гирасси зимой может стать игроком «Милана»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб в ближайшее время планирует активизировать работу по трансферу гвинейского форварда. Помимо «россонери» игроком интересуются «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

Контракт Гирасси со «Штутгартом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оцениват футболиста в 25 миллионов евро.

27-летний гвинеец провел в бундеслиге-2023/24 14 игр, забил 17 голов и сделал 1 ассист.

Футбол
ФК Милан
ФК Штутгарт
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
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 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
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