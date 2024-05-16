Гасперини считает, что «Аталанта» заслуживала победу в финале Кубка Италии
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги финального матча Кубка Италии против «Ювентуса» (0:1).
«У нас не было много моментов, но были шансы переломить ход встречи. Не думаю, что «Ювентус» сделал больше для победы, чем мы», — цитирует специалиста Football-Italia.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице. «Ювентус» идет четвертым.
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|
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|15
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|37
|
14
|Верона
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|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
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|36
|5
|18
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|35-52
|33
|
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|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
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|36
|7
|11
|18
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|Эмполи
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|
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|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|- : -
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
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|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
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Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
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Салернитана – Верона
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|
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