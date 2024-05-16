Гасперини считает, что «Аталанта» заслуживала победу в финале Кубка Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги финального матча Кубка Италии против «Ювентуса» (0:1).

«У нас не было много моментов, но были шансы переломить ход встречи. Не думаю, что «Ювентус» сделал больше для победы, чем мы», — цитирует специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице. «Ювентус» идет четвертым.