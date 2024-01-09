«Интер»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Интер» проведет три матча в январе

В январе «Интер» тренера Симоне Индзаги проведет три матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр клуба из Милана. Время начала — московское.

Расписание матчей «Интера» в январе 2024 года

13 января. 22.45. Серия А. «Монца» — «Интер»

19 января. 22.00. 1/2 финала Суперкубка Италии. «Интер» — «Лацио»

28 января. 22:45. Серия А. «Фиорентина» — «Интер»

«Интер» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

Следить за ключевыми событиями игр «Интера» можно с помощью матч-центра «СЭ». Смотрите видеотрансляции матчей команды Индзаги в прямом эфире на каналах холдинга «Матч».

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