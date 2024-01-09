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Сегодня, 15:55

В Италии могут сократить количество клубов в серии А с 20 до 18

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Количество клубов в итальянской серии А может сократиться с 20 до 18, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, за сокращение количества команд в высшем дивизионе выступают в основном топ-клубы серии А. Решение в пользу реформы может быть принято, если за нее проголосуют представители минимум 14 из 20 клубов.

После 19 туров «Интер» (48 очков) лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» (46) идет вторым, а третье место занимает «Милан» (39).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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36 тур
37 тур
38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 - : -
13.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 - : -
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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