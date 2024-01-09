В Италии могут сократить количество клубов в серии А с 20 до 18

Количество клубов в итальянской серии А может сократиться с 20 до 18, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, за сокращение количества команд в высшем дивизионе выступают в основном топ-клубы серии А. Решение в пользу реформы может быть принято, если за нее проголосуют представители минимум 14 из 20 клубов.

После 19 туров «Интер» (48 очков) лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» (46) идет вторым, а третье место занимает «Милан» (39).