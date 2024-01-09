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Источник: «Спартак» намерен сделать предложение полузащитнику «Милана» Круничу

В Италии сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Милана» Круничу
Ана Горшкова
Корреспондент
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Раде Крунич.
Фото Global Look Press

«Милан» и полузащитник команды Раде Крунич хотят прекратить сотрудничество, сообщает Calciomercato.

По данным источника, московский «Спартак» интересуется боснийским игроком и готов сделать предложение о его переезде в Россию в текущее трансферное окно. Также Крунич интересен «Фенербахче» и клубам Саудовской Аравии.

Информируется, что «Милан» готов начать переговоры только в том случае, если за 30-летнего боснийца предложат минимум 5 миллионов евро плюс бонусы.

Крунич выступает за «Милан» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро. Его контракт с «россонери» истекает летом 2025 года.

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Источник: Calciomercato
ФК Милан
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
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 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
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 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
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Пауло Дибала

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