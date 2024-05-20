«Меня пытались затянуть в проституцию». Боец UFC Агапова рассказала, как чуть не попала в секс-рабство

У девушки большие проблемы.

Проблемы Марии Агаповой в Америке не заканчиваются. Боец UFC из Казахстана живет в Штатах много лет, но продолжает испытывать серьезные трудности, хотя в июле у девушки планируется уже шестой поединок в промоушене Даны Уайта. В этот раз Агапова рассказала, что скоро ей будет негде жить. Более того, в ее окружении находятся люди, которые пытаются использовать спортсменку. Доходит до крайностей: Агапову хотели склонить проституции. Историю о том, как это случилось, она подробно описала в своих соцсетях.

«Через неделю я могу стать бездомной, – рассказала Мария. – Но я не удивлена. Это классика моей жизни в США. Людям уже не доверяю, поэтому буду искать приют. Живу где придется, потому что нет денег на аренду. Люди меня эксплуатируют, пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за спиной продать меня в секс-рабство.

Мария Агапова. Фото Соцсети Марии Агаповой

Я завязала с поисками модельной работы. Меня пытались обмануть на деньги, затянуть в порно и проституцию. Но бросить окончательно эту затею заставило то, что мой друг, которого я знаю около года, пытался продать меня в секс-рабство. Меня это шокировало, поэтому я решила рассказать вам эту историю.

Это случилось в 2022-м. Все началось с того, что я пришла в гости к другу, которого знаю уже год. Его зовут Ричи. Он сказал, что его кузен имеет свою кожаную компанию и они хотят, чтобы я была их моделью. Ричи попросил меня примерить очень сексуализированную одежду, чтобы сделать фото и отправить его кузену. Это единственный приличный аутфит, в котором я согласилась сниматься. Остальные выглядели развратно. Ричи хотел, чтобы я померила все это у него дома. Я отказалась. Тем же вечером Ричи сказал мне: «Слушай, а ты не хочешь стать стриптизершей? Мне кажется, даже с твоей ногой у тебя бы получилось». [Ответила:] «Эээ… Нет, спасибо».

Я отправила Ричи фото всех аутфитов, и его кузен Кент начал систематически звонить мне, узнавать, как дела, и, конечно, засыпать обещаниями о том, что мы заработаем миллионы долларов. Кент звонил по 10 раз в день и писал как минимум 10 СМС в день, что натолкнуло меня на мысль, что так делают мошенники. Постоянно звонят, пытаясь в чем-то тебя убедить. Я не верила в его слова и сказала: «Раз у тебя миллионы долларов, отправь мне что-нибудь для начала. Я попала в беду, и мне нужна помощь».

Этот чувак решил отправить мне чек по почте, и это тоже было очень странно. Есть Zelle, Venmo, Paypal, но ему зачем-то нужно было так заморочиться и отправить чек именно по почте. Я до последнего не верила, что чек настоящий, пока мне его не обналичили. Кент звонил и писал каждый день, обещая миллионы и миллиарды. Говорил, что мне нужно самой приехать в Нью-Йорке и посмотреть на производство собственными глазами. Также он хотел, чтобы в Нью-Йорке я пошла в офис Тайры Бэнкс (американская супермодель. – Прим. «СЭ»). Лол, что? Он говорил, что он ее знает. На мой вопрос, какая профессия у меня будет в его компании, ответы менялись. То я буду моделью, то боссом компании – одна должность лучше другой.

Помимо отсутствия информации о моей должности и его фирме он постоянно говорил и писал, что он рабовладелец. Мне кажется, это просто плевок мне в лицо. Вы что, думаете, если мне всего 25, я совсем тупая? Ричи перестал отвечать на мои сообщения. Как сказала моя подруга: «Конечно, он чувствует себя дерьмово. Они предложили тебе секс-работу, думал продать твою жопу, но ты отказалась. Теперь он чувствует себя плохо, но продавать твой зад он не передумал».

Я просто в один день начала задавать вопросы. Как называется твоя кожаная компания и ресторан? Нормальных ответов не последовало. По телефону он говорил, что у него большой ресторан, он должен платить рабочим. Это его ресторан (смеется). Братан, тут едва поместится два человека! О каких рабочих идет речь?

Также у Кента есть бизнес-партнерка Тоня, которая является дизайнером обуви. Кент попросил позвонить ей. «Привет. Я Тоня. Я дизайнер обуви, но также я секс-работница. Я зарабатываю 1000 долларов в день, я – мой собственный босс. Не хочешь тоже попробовать? Ты бы убивала на этой работе. Ты выглядишь потрясающе». – «Эээ… А что там насчет дизайна обуви?»

Поняв всю ситуацию, я решила написать Ричи, что я все поняла. В ответ тот разобиделся и даже пригрозил рассказать все UFC за такое «неуважение». В итоге Ричи упал в жертву, начал все отрицать, просил перестать ему писать с таким намеком, будто я ему угрожаю. Честно сказать, произошедшее меня возмутило. Я живой человек, с собственной жизнью и интересами, и они решили просто продать меня как кусок мяса. Они до сих пор на свободе, продолжают продавать других девушек в рабство, ходят рядом с нормальными людьми и их детьми. У меня все».

После того как Агапова опубликовала историю в соцсетях, кто-то из подписчиков заявил, что теперь девушке придется вернуться в Казахстан – якобы ее должны забрать в центр реабилитации женщин. Мария, похоже, возвращаться не намерена: «Теперь я резидент Америки. Помощь от правительства Казахстана мне не нужна. Эта история случилась в 2022 году, и я ее публиковала, и всем было насрать. Теперь идите на хер. Никакое интервью вы не получите. Я резидент Америки».

Мария Агапова. Фото Соцсети Марии Агаповой

Агапова стала известна не только как первый боец, который вышел в октагон UFC под флагом Казахстана, но и как девушка с трудным жизненным путем. В различных интервью Мария рассказывала о непростых отношениях с матерью и употреблении антидепрессантов. Ранее из-за проблем с финансами Агапова устроилась работать татуировщиком и просила у подписчиков деньги на ремонт автомобиля, который пострадал в результате потопа.

В UFC громким получился конфликт Агаповой с украинкой Мариной Мороз – у девушек была личная неприязнь. Мороз обвиняла Агапову в употреблении наркотиков, а казахстанка стыдила Мороз за публикацию обнаженных фотографий. Итогом конфликта стал поединок, который Агапова проиграла. Это не единственное болезненное поражение Марии: однажды она уступила удушающим приемом американке Шанне Добсон, будучи одним из самых больших фаворитов в истории UFC.