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Сегодня, 01:29

«Интер» продлит контракт с Перишичем до 2024 года

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны договорились о новом соглашении до 2024 года. Ранее сообщалось, что 33-летний хорват будет получать 5 млн евро в год.

В текущем сезоне Перишич провел 45 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.

Иван Перишич
ФК Интер (Интернационале)
серия А
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