«Интер» продлит контракт с Перишичем до 2024 года

Полузащитник «Интера» Иван Перишич близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны договорились о новом соглашении до 2024 года. Ранее сообщалось, что 33-летний хорват будет получать 5 млн евро в год.

В текущем сезоне Перишич провел 45 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.