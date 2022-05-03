«Ювентус» планирует выкупить у «Фиорентины» права на Кьезу

«Ювентус» активировал опцию выкупа нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезы, информирует журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, туринцы выплатят за игрока 40 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов. Аренда за хавбека составляла 10 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 результативных передачи.