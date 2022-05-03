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Гасперини: «Аталанта» истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (1:1).

«Мы команда, которая пытается отдать все, что у нас есть, и мы не можем за это сильно винить игроков. Однако, мы истощены духом, и это то, о чем я больше всего сожалею, потому что мы всегда были сильны в этом плане. Мы наладили игру и боремся до конца, но ясно, что у нас нет того духа и той интенсивности. Мы стараемся играть на победу, но при первой же возможности пропускаем голы, которых можно было избежать. «Аталанте» сложно так долго оставаться на высоком уровне, много игроков ушло. За шесть лет мы получили 150 миллионов евро прибыли, остальные 600 миллионов евро – долги. Это тяжелое бремя», – приводит слова Гасперини DAZN.

После этого матча «Аталанта» с 56 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Салернитана» с 26 очками – на 18-й строчке.

ФК Аталанта
ФК Салернитана
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
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1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
19
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
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Специя – Верона
 1 : 2
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Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
27.04 21:15
Болонья – Интер
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Салернитана – Венеция
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Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Интер

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П
Доменико Берарди

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Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

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И К Ж
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Болонья

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Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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