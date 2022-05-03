Гасперини: «Аталанта» истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (1:1).

« Мы команда, которая пытается отдать все, что у нас есть, и мы не можем за это сильно винить игроков. Однако, мы истощены духом, и это то, о чем я больше всего сожалею, потому что мы всегда были сильны в этом плане. Мы наладили игру и боремся до конца, но ясно, что у нас нет того духа и той интенсивности. Мы стараемся играть на победу, но при первой же возможности пропускаем голы, которых можно было избежать. «Аталанте» сложно так долго оставаться на высоком уровне, много игроков ушло . За шесть лет мы получили 150 миллионов евро прибыли, остальные 600 миллионов евро – долги. Это тяжелое бремя», – приводит слова Гасперини DAZN.