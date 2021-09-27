Инсинье: «Наполи» нельзя задирать нос и парить в облаках, впереди еще очень долгий путь»

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0).

«Мы начали сезон хорошо, но нам нельзя задирать нос и парить в облаках, потому что впереди еще очень долгий путь. Тренер хочет, чтобы мы получали удовольствие от работы. Как капитан могу только сказать, что нам нужно твердо стоять на ногах. В прошлом сезоне мы отстали от зоны Лиги чемпионов на 1 очко, сейчас нужно это наверстать», — приводит слова Инсинье DAZN.

После этого матча «Наполи» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 2 очками — на предпоследней строчке.