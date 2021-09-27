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Спаллетти о шести победах подряд: «Теперь ожидания людей вокруг «Наполи» высоки»

01:52
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0).

«Нам все еще нужно работать лучше. Потенциал есть, сегодня мы сыграли хорошо и все время держали все под контролем. Теперь ожидания людей вокруг нас высоки, и нам нужно будет посмотреть, как мы будем реагировать в трудные моменты. Мы должны понять, где мы находимся, где мы хотим быть, и что другие команды скоро начнут работать. Вы можете видеть, что есть команды, которые все еще продвигаются вперед, им нужно найти свою форму», — приводит слова Спаллетти DAZN.

После этого матча «Наполи» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 2 очками — на предпоследней строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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