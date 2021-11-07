Индзаги оценил шансы «Интера» на победу в матче с «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом».

«Будет очень интенсивная игра. Мы знаем, что такое дерби, насколько победа важна для наших фанатов, для клуба.

Это мое первое миланское дерби, не могу дождаться! Невозможно игнорировать положение команд в таблице, но когда дело касается таких матчей, все это не имеет значения. Важнее, кто будет усерднее бегать, кто больше захочет победить, кто будет лучше защищаться и атаковать, не забывая об уровне соперника.

«Милан» много забивает, пропускает мало, его тренирует отличный тренер, которого я хорошо знаю. Нам нужно быть осторожными. Но мы и сами в хорошей форме, у нас лучшая атака, и поэтому есть все шансы на успех», — приводит слова Индзаги пресс-служба клуба.

Матч «Милан» — «Интер» состоится 7 ноября в 22:45 по московскому времени.