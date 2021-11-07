Гасперини одержал 200-ю победу в серии А в качестве тренера
«Аталанта» обыграла «Кальяри» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Эта победа стала 200-й в серии А в тренерской карьере наставника бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
?2?0?0? victorias en #SerieA? para Gian Piero #Gasperini! ??#CagliariAtalanta#WeAreCalcio pic.twitter.com/sU8jQNfxiT— Lega Serie A (@SerieA_ES) November 6, 2021
63-летний итальянский специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Ранее в серии А он работал с «Дженоа», «Палермо» и «Интером».
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