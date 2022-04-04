Индзаги: «Интер» в последнее время терял очки, но мы постараемся восстановить их в оставшихся матчах»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).

«Для нас это принципиальный шаг. Мы преследуем «Милан» и «Наполи». Мы знаем, что теряли очки в последнее время, но постараемся восстановить их в оставшихся восьми играх сезона. Я не чувствовал давления, потому что, честно говоря, на данном этапе мы справляемся лучше, чем я ожидал. У меня двухлетний контракт, клуб уже просил меня продлить его, но я попросил подождать до конца сезона», — приводит слова Индзаги DAZN.

Это первое поражение для «Ювентуса» в серии A c ноября прошлого года. Беспроигрышная серия туринцев длилась 16 матчей.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.