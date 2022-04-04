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Сегодня, 03:24

Индзаги: «Интер» в последнее время терял очки, но мы постараемся восстановить их в оставшихся матчах»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).

«Для нас это принципиальный шаг. Мы преследуем «Милан» и «Наполи». Мы знаем, что теряли очки в последнее время, но постараемся восстановить их в оставшихся восьми играх сезона. Я не чувствовал давления, потому что, честно говоря, на данном этапе мы справляемся лучше, чем я ожидал. У меня двухлетний контракт, клуб уже просил меня продлить его, но я попросил подождать до конца сезона», — приводит слова Индзаги DAZN.

Это первое поражение для «Ювентуса» в серии A c ноября прошлого года. Беспроигрышная серия туринцев длилась 16 матчей.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Симоне Индзаги
серия А
0
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1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
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2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 0 : 1
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
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Ювентус

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Джованни Симеоне

Верона

 15
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Интер

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Лацио

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И К Ж
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Рома

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Милан

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