Рабьо: «Судья решил исход матча с «Интером»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо подвел итоги 31-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:1).

«Я доволен своим выступлением и игрой команды. У нас был отличный матч, но, к сожалению, мы не смогли забить. Судья решил исход матча. Думаю, фол на Закарии был в штрафной. Это был важный инцидент, который, к сожалению, изменил игру. Есть еще много очков, которые можно набрать, но это будет сложно, если говорить о чемпионстве», — приводит слова Рабьо DAZN.

Это первое поражение для «Ювентуса» в серии A c ноября прошлого года. Беспроигрышная серия туринцев длилась 16 матчей.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.