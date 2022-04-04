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Рабьо: «Судья решил исход матча с «Интером»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо подвел итоги 31-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:1).

«Я доволен своим выступлением и игрой команды. У нас был отличный матч, но, к сожалению, мы не смогли забить. Судья решил исход матча. Думаю, фол на Закарии был в штрафной. Это был важный инцидент, который, к сожалению, изменил игру. Есть еще много очков, которые можно набрать, но это будет сложно, если говорить о чемпионстве», — приводит слова Рабьо DAZN.

Это первое поражение для «Ювентуса» в серии A c ноября прошлого года. Беспроигрышная серия туринцев длилась 16 матчей.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.

Адриен Рабьо
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
серия А
0
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 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
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 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
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 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
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 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
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 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
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 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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