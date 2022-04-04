«Интер» обыграл «Ювентус» в Турине впервые с 2012 года

3 апреля «Интер» минимально обыграл «Ювентус» в гостях (1:0) в 31-м туре серии А. Такой результат команды показали впервые с 2012 года.

Тогда в матче 11 тура сезона 2012/2013 чемпионата Италии «Интер» победил «Ювентус со счетом 3:1.

Вчера победный гол в составе «Интера» забил Хакан Чалханоглу, реализовав пенальти.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой строчке.