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Индзаги: «Если бы мы смогли сравнять счет раньше, то вполне могли бы победить «Торино»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Италии против «Торино» (1:1).

«Соперник был более агрессивен в первом тайме, но Бериша также сделал два потрясающих сейва. Мы вышли с правильным настроем и заслуживали сравнять счет раньше, и если бы мы это сделали, то вполне могли бы победить. Мы знаем, что для того, чтобы снова выиграть Скудетто, мы должны делать больше и по-другому относиться к этим играм, даже если есть какие-то оправдания. Мы потеряли энергию и игроков в решающий момент сезона, но это не должно быть оправданием. Понятно, что мы можем лучше. Сейчас у нас впереди 10 финалов плюс ответный матч полуфинала Кубка Италии, поэтому мы должны постараться восстановить силы и выступить как можно лучше», — приводит слова Индзаги DAZN.

После этого матча «Интер» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Торино» с 35 очками — на 11-й строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Симоне Индзаги
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