Скауты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» следят за защитником «Торино» Бремером

Защитник «Торино» Бремер может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, скауты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» посетили матч «Торино» — «Интер» (1:1), где следили за 24-летним бразильцем. Защитник стал автором гола своей команды.

В текущем сезоне Бремер провел 25 матчей в серии А, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.