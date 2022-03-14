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Скауты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» следят за защитником «Торино» Бремером

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Торино» Бремер может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, скауты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» посетили матч «Торино» — «Интер» (1:1), где следили за 24-летним бразильцем. Защитник стал автором гола своей команды.

В текущем сезоне Бремер провел 25 матчей в серии А, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

ФК Ливерпуль
ФК Торино
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 1 : 0
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 - : -
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Торино – Интер
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