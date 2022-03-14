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Гол Санчеса на 93-й минуте спас «Интер» от поражения в матче с «Торино»

Сергей Разин
корреспондент
13 марта. «Торино» — «Интер» — 1:1.
Фото Reuters

«Интер» в матче 29-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Торино» со счетом 1:1.

На гол Бремера миланцы ответили точным ударом Алексиса Санчеса на 93-й минуте.

После этого матча «Интер» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Торино» с 35 очками — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Интер
Голы
Бремер, 12 (1:0), Санчес, 90 (1:1)
Торино
Бериша Буонджорно (Родригес, 76) Бремер Джиджи (Иццо, 51) Войвода Мандрагора Лукич (Риччи, 82) Синго (Ансальди, 77) Брекало Побега Белотти (Санабрия, 82)
Интер
Ханданович Бастони (Димарко, 46) Шкриньяр Раноккиа Перишич (Гозенс, 46) Хакан Чалханоглу (Корреа, 76) Весино (Видаль, 68) Барелла Дармиан Джеко Мартинес (Санчес, 68)
Предупреждения
Иццо 78’  -  Бастони 31’, Раноккиа 67’, Димарко 81’, Гозенс 84’, Барелла 90’
Судьи
Гвида (Италия)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
серия А
0
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 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
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12.03 17:00
Специя – Кальяри
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12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
13.03 20:00
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 - : -
13.03 20:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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