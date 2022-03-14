Гол Санчеса на 93-й минуте спас «Интер» от поражения в матче с «Торино»

«Интер» в матче 29-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Торино» со счетом 1:1.

На гол Бремера миланцы ответили точным ударом Алексиса Санчеса на 93-й минуте.

После этого матча «Интер» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Торино» с 35 очками — на 11-й строчке.