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Ибрагимович о должности советника владельца «Милана»: «Моя любовь к «россонери» никогда не умрет»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал назначение на должность операционного партнера и старшего советника владельца клуба Джерри Кардинале.

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений... Моя любовь к «россонери» никогда не умрет, и возможность стать значимой частью их будущего — это то, о чем я мог только мечтать... Я не отношусь легкомысленно к этому решению — оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана», — сказал Ибрагимович.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Интер», «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в назначении тренера «Болоньи» Тиагу Мотты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
15
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
16
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
17
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
18
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 0
9.12 17:00
Верона – Лацио
 1 : 1
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 3 : 2
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 4 : 0
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 0 : 0
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 1 : 0
10.12 20:00
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 1 : 2
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

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 13 1 3
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