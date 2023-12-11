Ибрагимович о должности советника владельца «Милана»: «Моя любовь к «россонери» никогда не умрет»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал назначение на должность операционного партнера и старшего советника владельца клуба Джерри Кардинале.

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений... Моя любовь к «россонери» никогда не умрет, и возможность стать значимой частью их будущего — это то, о чем я мог только мечтать... Я не отношусь легкомысленно к этому решению — оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана», — сказал Ибрагимович.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».