«Эмполи» сыграл вничью с «Лечче»

«Эмполи» дома сыграл вничью с «Лечче» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет в игре открыли гости благодаря голу Ламека Банда, спустя 9 минут хозяева отыгрались — автогол на счету Хамзы Рафия.

«Эмполи» набрал 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» сыграл вничью в 4-м матче чемпионата Италии подряд и с 17 очками располагается на 13-й строчке.