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«Эмполи» сыграл вничью с «Лечче»

Руслан Минаев
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«Эмполи» дома сыграл вничью с «Лечче» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет в игре открыли гости благодаря голу Ламека Банда, спустя 9 минут хозяева отыгрались — автогол на счету Хамзы Рафия.

«Эмполи» набрал 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» сыграл вничью в 4-м матче чемпионата Италии подряд и с 17 очками располагается на 13-й строчке.

Италия. Серия А. 15-й тур
11 дек, 20:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:1
Лечче
ФК Лечче
ФК Эмполи
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
15
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
16
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
17
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
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 Верона 15 2 5 8 13-22 11
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Монца – Дженоа
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Сассуоло

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Малик Тшау

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