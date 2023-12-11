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Сегодня, 16:59

«Интер», «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в назначении тренера «Болоньи» Тиагу Мотты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта может возглавить один из топ-клубов итальянской серии А, утверждает FootMercato.

По информации источника, представители «Интера» и «Ювентуса» уже контактировали с 41-летним итальянцем на предмет возможного назначения в следующем сезоне. Кроме того, он находится в шорт-листе «Милана» на случай увольнения Стефано Пиоли.

Мотта возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года. В текущем сезоне команда с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А после 15 туров.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
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Представитель Миранчука заявил об отсутствии переговоров об уходе россиянина из «Аталанты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
15
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
16
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
17
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
18
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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38 тур
8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 0
9.12 17:00
Верона – Лацио
 1 : 1
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 3 : 2
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 4 : 0
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 0 : 0
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 1 : 0
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
 1 : 2
10.12 22:45
Рома – Фиорентина
 1 : 1
11.12 20:30
Эмполи – Лечче
 - : -
11.12 22:45
Кальяри – Сассуоло
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
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