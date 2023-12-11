«Интер», «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в назначении тренера «Болоньи» Тиагу Мотты
Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта может возглавить один из топ-клубов итальянской серии А, утверждает FootMercato.
По информации источника, представители «Интера» и «Ювентуса» уже контактировали с 41-летним итальянцем на предмет возможного назначения в следующем сезоне. Кроме того, он находится в шорт-листе «Милана» на случай увольнения Стефано Пиоли.
Мотта возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года. В текущем сезоне команда с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А после 15 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|15
|12
|2
|1
|37-7
|38
|
2
|Ювентус
|15
|11
|3
|1
|23-9
|36
|
3
|Милан
|15
|9
|2
|4
|26-18
|29
|
4
|Рома
|15
|7
|4
|4
|28-17
|25
|
5
|Болонья
|15
|6
|7
|2
|18-12
|25
|
6
|Фиорентина
|15
|7
|3
|5
|24-18
|24
|
7
|Наполи
|15
|7
|3
|5
|26-18
|24
|
8
|Аталанта
|15
|7
|2
|6
|24-18
|23
|
9
|Монца
|15
|5
|6
|4
|16-14
|21
|
10
|Лацио
|15
|6
|3
|6
|16-16
|21
|
11
|Торино
|15
|5
|5
|5
|13-16
|20
|
12
|Фрозиноне
|15
|5
|4
|6
|20-24
|19
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Сассуоло
|14
|4
|3
|7
|21-26
|15
|
15
|Дженоа
|15
|4
|3
|8
|15-20
|15
|
16
|Удинезе
|15
|1
|9
|5
|12-25
|12
|
17
|Верона
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
19
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
20
|Салернитана
|15
|1
|5
|9
|11-30
|8
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 0
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|1 : 1
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|3 : 2
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|4 : 0
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|0 : 0
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|1 : 0
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|1 : 2
|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|1 : 1
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
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