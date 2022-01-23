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Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что посоветовал Килиану Мбаппе из «ПСЖ» перейти в «Реал».

«Только Килиан может ответить вам, где он должен продолжать карьеру. Это зависит от того, чего он хочет, о чем он думает. Что касается меня, то я бы на его месте ушел. «ПСЖ» необходимо постараться удержать его. Но все будет решать Килиан. «ПСЖ», очевидно, хочет сохранить его, но хочет ли он остаться?

Я думаю, что есть и другие клубы, которые хотят его заполучить. Если у вас есть средства, и вы не хотите брать Мбаппе, вы занимаетесь неправильным бизнесом. Когда ко мне за советом обратился сам Килиан, я сказал ему: «На твоем месте я бы перешел в «Реал», — приводит слова Ибрагимовича Goal со ссылкой на L'Equipe.

18 января появилась информация, что «ПСЖ» ведет активные переговоры о продлении контракта с Мбаппе. Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 19 матчей за команду в чемпионате Франции, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: https://www.goal.com/en/news/mbappe-asked-ibrahimovic-if-he-should-join-real-madrid-and/blt1da767855e5b7ce8

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