Агент Алексея Миранчука рассказал о ситуации с травмой футболиста «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с травмой игрока.

Ранее, 22 января, 26-летний российский футболист на 70-й минуте матча серии А против «Лацио» (0:0) покинул поле из-за повреждения задней поверхности бедра.

«Все видели, что он повредил. Задняя поверхность бедра диагностируется не просто визуально или тактильно. Нужно обследование. Через несколько дней «Аталанта» выступит с заявлением, когда будет четко поставлен диагноз. Сам Леша сейчас ничего о своей травме сказать не может. Обследование все покажет», — сказал Шпинев «СЭ».

Следующий матч «Аталанта» проведет 6 февраля на своем поле против «Кальяри» в рамках 24-го тура чемпионата Италии.

В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей за «Аталанту», забил один гол и сделал две результативные передачи.