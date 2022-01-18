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18 января, 15:15

«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Мбаппе

Иван Шитик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» ведет активные переговоры о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Парижский клуб готов заключить с 23-летним французом краткосрочный новый договор, сообщает ESPN.

Стороны продвинулись в последние дни в переговорах, и сторона игрока склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

Нынешний договор француза с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и о желании самого форварда переехать в Мадрид.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
7
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 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
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 Лилль 21 8 8 5 30-28 32
9
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
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 Лион 20 7 8 5 28-27 29
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 Нант 21 8 5 8 26-25 29
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 Брест 21 6 7 8 26-33 25
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16
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
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 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
19
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20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
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Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
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21.11 22:45
Лион – Марсель
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 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
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Людовик Айорк

Страсбур

 11
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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 17 2 3
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