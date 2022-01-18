«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Мбаппе

«ПСЖ» ведет активные переговоры о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Парижский клуб готов заключить с 23-летним французом краткосрочный новый договор, сообщает ESPN.

Стороны продвинулись в последние дни в переговорах, и сторона игрока склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

Нынешний договор француза с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и о желании самого форварда переехать в Мадрид.