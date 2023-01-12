Голкипер «Милана» Меньян пропустит еще около двух месяцев из-за травмы

Голкиперу «Милана» Майку Меньяну нужно еще 40-50 дней на восстановление, сообщает La Gazetta dello Sport.

Футболист не играет с октября из-за различных повреждений.

В текущем сезоне 27-летний француз успел сыграть 9 матчей во всех турнирах, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Из-за повреждения Меньян не ездил с национальной командой в Катар на чемпионат мира-2022.