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Сегодня, 19:57

«Рома» активирует опцию продления контракта на год с полузащитником Матичем

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» может активировать опцию продления контракта полузащитника Неманьи Матича до июня 2024 года, сообщает La Gazetta dello Sport.

Сделать это можно будет после того, как римляне проведут половину матчей в нынешней кампании.

В текущем сезоне на счету 34-летнего серба 22 игры во всех турнирах, 1 гол и 2 результативные передачи.

Матич выступает за римский клуб с лета 2022 года.

Неманья Матич
ФК Рома
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2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
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 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
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 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
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14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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Виктор Осимхен

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 10
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

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 8
Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

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Мариу Руй

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 7 1 2
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