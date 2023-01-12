«Рома» активирует опцию продления контракта на год с полузащитником Матичем

«Рома» может активировать опцию продления контракта полузащитника Неманьи Матича до июня 2024 года, сообщает La Gazetta dello Sport.

Сделать это можно будет после того, как римляне проведут половину матчей в нынешней кампании.

В текущем сезоне на счету 34-летнего серба 22 игры во всех турнирах, 1 гол и 2 результативные передачи.

Матич выступает за римский клуб с лета 2022 года.