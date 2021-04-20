Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Главный тренер «Сассуоло» из-за Суперлиги не хочет выводить клуб на матч с «Миланом»

19:25
Теги:

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заявил о нежелании выводить команду на матч 32-го тура чемпионата Италии против «Милана».

Причиной стало то, что «Милан» является одним из клубов-организаторов Суперлиги.

«Я очень зол, потому что произошел переворот. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.

Я не хотел бы играть с «Миланом», потому что этот клуб — один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору «Сассуоло» Джованни Карневали и игрокам. Я выйду на матч, только если они заставят меня сделать это", — цитирует Де Дзерби Sosfanta.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

«Сассуоло», набрав 46 очков в 31 матче, идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Милан — Сассуоло

Дополнительная информация:

https://sosfanta.calciomercato.com/de-zerbi-caputo-out-djuricic-gioca-super-lega-non-vorrei-giocare-col-milan-se-il-club/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20972
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов