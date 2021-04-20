Главный тренер «Сассуоло» из-за Суперлиги не хочет выводить клуб на матч с «Миланом»
Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заявил о нежелании выводить команду на матч 32-го тура чемпионата Италии против «Милана».
Причиной стало то, что «Милан» является одним из клубов-организаторов Суперлиги.
«Я очень зол, потому что произошел переворот. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.
Я не хотел бы играть с «Миланом», потому что этот клуб — один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору «Сассуоло» Джованни Карневали и игрокам. Я выйду на матч, только если они заставят меня сделать это", — цитирует Де Дзерби Sosfanta.
В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.
«Сассуоло», набрав 46 очков в 31 матче, идет на восьмом месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://sosfanta.calciomercato.com/de-zerbi-caputo-out-djuricic-gioca-super-lega-non-vorrei-giocare-col-milan-se-il-club/
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