Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход форварда Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианцы могут предложить за 23-летнего нигерийца около 100 миллионов евро. В обратном направлении на правах аренды может отправиться нападающий «МЮ» Криштиану Роналду.

«У меня нет времени думать об этих вещах, у нас игра каждые несколько дней. Думает ли об этом клуб? Клуб думает о любой ситуации вокруг наших игроков.

Я говорю, что если кто-то предлагает вам 100 миллионов евро, сказать «нет» непросто. С тех пор как я приехал сюда, все игроки оценивались по правильной цене», — цитирует Спаллетти DAZN.

На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.