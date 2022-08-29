Спаллетти о возможном переходе Осимхена в «МЮ»: «Если вам предлагают 100 миллионов — непросто сказать «нет»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход форварда Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что манкунианцы могут предложить за 23-летнего нигерийца около 100 миллионов евро. В обратном направлении на правах аренды может отправиться нападающий «МЮ» Криштиану Роналду.
«У меня нет времени думать об этих вещах, у нас игра каждые несколько дней. Думает ли об этом клуб? Клуб думает о любой ситуации вокруг наших игроков.
Я говорю, что если кто-то предлагает вам 100 миллионов евро, сказать «нет» непросто. С тех пор как я приехал сюда, все игроки оценивались по правильной цене», — цитирует Спаллетти DAZN.
На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
3
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Наполи
|3
|2
|1
|0
|9-2
|7
|
6
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
7
|Интер
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
8
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|
9
|Фиорентина
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|
11
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
12
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
13
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
14
|Эмполи
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
16
|Верона
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
17
|Лечче
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Сампдория
|3
|0
|1
|2
|0-6
|1
|
19
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|
20
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|26.08
|19:30
|
Монца – Удинезе
|1 : 2
|26.08
|21:45
|
Лацио – Интер
|3 : 1
|27.08
|19:30
|
Кремонезе – Торино
|1 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Рома
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Милан – Болонья
|2 : 0
|27.08
|21:45
|
Специя – Сассуоло
|2 : 2
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Сампдория
|4 : 0
|28.08
|19:30
|
Верона – Аталанта
|0 : 1
|28.08
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|0 : 0
|28.08
|21:45
|
Лечче – Эмполи
|1 : 1
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|3
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|П
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0