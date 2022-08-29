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Спаллетти о возможном переходе Осимхена в «МЮ»: «Если вам предлагают 100 миллионов — непросто сказать «нет»

Спаллетти прокомментировал возможный переход форварда Осимхена в «Манчестер Юнайтед»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход форварда Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианцы могут предложить за 23-летнего нигерийца около 100 миллионов евро. В обратном направлении на правах аренды может отправиться нападающий «МЮ» Криштиану Роналду.

«У меня нет времени думать об этих вещах, у нас игра каждые несколько дней. Думает ли об этом клуб? Клуб думает о любой ситуации вокруг наших игроков.

Я говорю, что если кто-то предлагает вам 100 миллионов евро, сказать «нет» непросто. С тех пор как я приехал сюда, все игроки оценивались по правильной цене», — цитирует Спаллетти DAZN.

На счету Осимхена два гола и одна передача в двух матчах за неаполитанцев в серии А. Соглашение форварда с клубом действует до лета 2025-го.

Виктор Осимхен
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
0
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 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
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 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
4
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
5
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
6
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
7
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
11
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
12
 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
14
 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
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 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
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Монца – Удинезе
 1 : 2
26.08 21:45
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Кремонезе – Торино
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Ювентус – Рома
 1 : 1
27.08 21:45
Милан – Болонья
 2 : 0
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Специя – Сассуоло
 2 : 2
28.08 19:30
Салернитана – Сампдория
 4 : 0
28.08 19:30
Верона – Аталанта
 0 : 1
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 3
Душан Влахович

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Ювентус

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Милан

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Булай Диа

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