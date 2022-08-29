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«Ювентус» планирует приобрести полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» в ближайшее время может сделать предложение по приобретению полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, сообщает Sky Sports Italia.

По данным источника, итальянский клуб готов приобрести 24-летнего игрока в том случае, если не сможет договориться с «ПСЖ» о приобретении Леандро Паредеса.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется Дугласом Луисом.

В сезоне-2022/23 бразилец провел за за «Астон Виллу» 4 матча во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2022/08/28/juve-paredes-calciomercato-news-oggi
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
Дуглас Луис
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