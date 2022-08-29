«Ювентус» планирует приобрести полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса

«Ювентус» в ближайшее время может сделать предложение по приобретению полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса, сообщает Sky Sports Italia.

По данным источника, итальянский клуб готов приобрести 24-летнего игрока в том случае, если не сможет договориться с «ПСЖ» о приобретении Леандро Паредеса.

Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется Дугласом Луисом.

В сезоне-2022/23 бразилец провел за за «Астон Виллу» 4 матча во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.