Пиоли сделал татуировку в честь победы «Милана» в серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сделал татуировку по случаю победы клуба в чемпионате Италии.

56-летний специалист изобразил щит в цвете итальянского флага с цифрой 19 в середине. Ровно столько титулов чемпиона страны теперь у «Милана».

Фото с Пиоли опубликовал тату-мастер Андреа Коста.

«Заслуженный мистер Пиоли», — написал Коста в своей соцсети.

Стефано Пиоли.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. Помимо этого, он был признан лучшим тренером чемпионата Италии сезона-2021/22.

56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года. «Россонери» стали чемпионом впервые за 11 лет.