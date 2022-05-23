«Аталанта» выкупит права на Демирала у «Ювентуса»

«Аталанта» намерена сохранить защитника Мериха Демирала. Клуб из Бергамо выкупит права на игрока у «Ювентуса», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Аталанта» заплатит за Демирала 20 миллионов евро. Сам игрок получит контракт до 2026 года.

«Аталанта» арендовала Демирала перед началом сезона. За аренду клуб заплатил 3 миллиона евро.

В этом сезоне 24-летний турок провел в серии А 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.