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Сегодня, 21:27

«Милан» хочет продлить контракт с защитником Томори

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милана» намерен предложить новый контракт защитнику Фикайо Томори, сообщает The Telegraph.

В клубе считают, что англичанин сыграл одну из главных ролей в завоевании чемпионского титула и хотят тем самым поощрить 24-летнего футболиста. Действующий контракт истекает через три года, а в клубе хотят перезаключить соглашение на улучшенных условиях.

В минувшем сезоне серии А Томори принял участие в 31 матче, пять раз вышел на поле в Лиге чемпионов и четырежды — в Кубке Италии.

ФК Милан
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 2 : 2
22.08 21:45
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 28 2 5
Итан Ампаду

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