«Милан» хочет продлить контракт с защитником Томори

«Милана» намерен предложить новый контракт защитнику Фикайо Томори, сообщает The Telegraph.

В клубе считают, что англичанин сыграл одну из главных ролей в завоевании чемпионского титула и хотят тем самым поощрить 24-летнего футболиста. Действующий контракт истекает через три года, а в клубе хотят перезаключить соглашение на улучшенных условиях.

В минувшем сезоне серии А Томори принял участие в 31 матче, пять раз вышел на поле в Лиге чемпионов и четырежды — в Кубке Италии.