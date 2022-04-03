Главный тренер «Лацио» Сарри оценил игру команды в матче с «Сассуоло»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче 31-го тура серии А против «Сассуоло» (2:1).

«Рад, что мои ребята изменили отношение к делу после последних неудач. «Сассуоло» хороший соперник, забивший восемь голов в последних двух матчах. У них сильная атака, но мы не позволили им многое создать. Мы могли выиграть и крупнее, так что я рад, мне не в чем упрекнуть игроков, — цитирует Сарри La Gazzetta Dello Sport.

«Лацио» после 31 матча в серии А набрал 52 очка и расположился на пятой строчке.