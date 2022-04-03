«Ты обосрался передо мной». Моуринью грубо ответил журналисту

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем 31-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» грубо ответил журналисту на вопрос о тактике.

Корреспондент задал вопрос о том, собирается ли португальский тренер и дальше использовать схему с тремя центральными защитниками.

«Я ожидал намного более жесткого вопроса от тебя, — приводит слова Моуринью Football Italia. — Я слышал тебя на радио вчера, ты был намного агрессивнее, намного сильнее критиковал, был намного более жестким. Такого простого вопроса я от тебя не ожидал.

Поэтому я могу сделать вывод о том, что ты был очень агрессивным и жестким на радио, но потом пришел сюда и обосрался передо мной".

«Рома» занимает шестое место в таблице серии А.