Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:36

«Ты обосрался передо мной». Моуринью грубо ответил журналисту

Моуринью жестко ответил журналисту, который его критиковал
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем 31-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» грубо ответил журналисту на вопрос о тактике.

Корреспондент задал вопрос о том, собирается ли португальский тренер и дальше использовать схему с тремя центральными защитниками.

«Я ожидал намного более жесткого вопроса от тебя, — приводит слова Моуринью Football Italia. — Я слышал тебя на радио вчера, ты был намного агрессивнее, намного сильнее критиковал, был намного более жестким. Такого простого вопроса я от тебя не ожидал.

Поэтому я могу сделать вывод о том, что ты был очень агрессивным и жестким на радио, но потом пришел сюда и обосрался передо мной".

«Рома» занимает шестое место в таблице серии А.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Жозе Моуринью
3
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сумасшедший матч главной белорусской звезды. Он сделал первый хет-трик в НХЛ и отправил Бобровского на скамейку
Эриксен принял участие в унижении «Челси», в пользу «Реала» дали три пенальти, Тедеско испортил праздник Дортмунду
НХЛ, расписание и результаты матчей 2 и 3 апреля: «Колорадо» — «Питтсбург», «Тампа-Бэй» — «Монреаль» и другие
«Спартак» обратится в ЭСК РФС по судейству матча с «Локомотивом»
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» победил «Салернитану» в чемпионате Италии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
6
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
7
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости