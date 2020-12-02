Главный тренер «Фиорентины» Пранделли заразился коронавирусом
15:36
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
63-летний итальянец находится на самоизоляции после положительного теста. Команда вынуждена перейти на режим «пузыря». Футболистам и тренерскому штабу разрешены перемещения только между домом и базой, а также выезды на места проведения матчей.
? | COMUNICATO— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 2, 2020
COVID-19: RISCONTRATA LA POSITIVIT? DI MISTER PRANDELLI
I dettagli: https://t.co/Rr4A6qPYBr#Fiorentina pic.twitter.com/1cWOiIBy2h
Пранделли возглавил «Фиорентину» 9 ноября. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 8 очками.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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