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Главный тренер «Фиорентины» Пранделли заразился коронавирусом

15:36

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

63-летний итальянец находится на самоизоляции после положительного теста. Команда вынуждена перейти на режим «пузыря». Футболистам и тренерскому штабу разрешены перемещения только между домом и базой, а также выезды на места проведения матчей.

Пранделли возглавил «Фиорентину» 9 ноября. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 8 очками.

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