Гасперини поделился мнением о возможном уходе Малиновского из «Аталанты»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что думает о возможном уходе Руслана Малиновского из итальянского клуба.
В полузащитнике заинтересованы «Марсель», «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».
«Это правильно, что «Аталанта» ищет игрока, который может забить больше 6 голов. Он хорошо адаптировался, но также нам нужно искать игроков, которые больше подходят к игре «Аталанты», — отметил тренер на пресс-конференции.
В минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч во всех турнирах за «Аталанту», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
3
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
6
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
7
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
13
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|0 : 0
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|0 : 0
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|3 : 0
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|1 : 0
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|- : -
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|1
|П
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Паоло Гильоне
Кремонезе
|1
|
|
Корай Гюнтер
Верона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кремонезе
|1
|1
|0
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