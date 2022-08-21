Гасперини поделился мнением о возможном уходе Малиновского из «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что думает о возможном уходе Руслана Малиновского из итальянского клуба.

В полузащитнике заинтересованы «Марсель», «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».

«Это правильно, что «Аталанта» ищет игрока, который может забить больше 6 голов. Он хорошо адаптировался, но также нам нужно искать игроков, которые больше подходят к игре «Аталанты», — отметил тренер на пресс-конференции.

В минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч во всех турнирах за «Аталанту», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.