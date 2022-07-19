Гаджиев считает, что Кокорин растранжирил свой талант
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о российском форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.
Ранее спортивный директор итальянского клуба Даниэле Праде заявил, что покупка Кокорина была ошибкой.
«Кокорин свой талант разбазарил, хотя я считаю его наиболее одаренным игроком, чем многих других из его поколения. Когда он только начинал в «Динамо», то уже было понятно, что он с хорошим потенциалом, но где-то в глубине сидели опасения, что он авансы не оправдает. Это, к сожалению, так и произошло.
И сейчас Кокорин в «Фиорентине». Не сомневаюсь в том, что если бы он не транжирил свое время, а собирал бы все в копилку, то без проблем бы играл за итальянцев. Понятно, что во Флоренции виднее, они там профессионалы. Саша не вышел на уровень своих возможностей, но у нас таких футболистов много», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.
«Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года. 31-летний россиянин принял участие в 11 матчах флорентийцев и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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