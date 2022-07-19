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Гаджиев считает, что Кокорин растранжирил свой талант

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о российском форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

Ранее спортивный директор итальянского клуба Даниэле Праде заявил, что покупка Кокорина была ошибкой.

«Кокорин свой талант разбазарил, хотя я считаю его наиболее одаренным игроком, чем многих других из его поколения. Когда он только начинал в «Динамо», то уже было понятно, что он с хорошим потенциалом, но где-то в глубине сидели опасения, что он авансы не оправдает. Это, к сожалению, так и произошло.
И сейчас Кокорин в «Фиорентине». Не сомневаюсь в том, что если бы он не транжирил свое время, а собирал бы все в копилку, то без проблем бы играл за итальянцев. Понятно, что во Флоренции виднее, они там профессионалы. Саша не вышел на уровень своих возможностей, но у нас таких футболистов много», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

«Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года. 31-летний россиянин принял участие в 11 матчах флорентийцев и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

Александр Кокорин. «Покупка Кокорина была ошибкой, но мы хотим его еще оценить». Невероятные похождения российского Феномена в Италии

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-aleksandr-kokorin-svoy-talant-razbazaril
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
Гаджи Гаджиев
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