Форвард «Герты» Пентек может вернуться в чемпионат Италии

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек может сменить команду этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 27-летний поляк близок к возвращению в чемпионат Италии — им интересуются два неназванных клуба серии А.

Во второй половине сезона-2021/22 Пентек выступал за «Фиорентину» на правах аренды из «Герты», на его счету 6 голов в 18 матчах за команду.

Также в Италии Пентек играл за «Дженоа» и «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.