«Монца» завтра проведет переговоры по трансферу форварда «Наполи» Петаньи
«Монца» намерена оформить трансфер нападающего «Наполи» Андреа Петаньи, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, завтра, 20 июля клуб проведет переговоры по аренде 27-летнего итальянца с правом выкупа. Неаполитанцы хотят получить за футболиста 15 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Петанья забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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8
|Аталанта
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|0-0
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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|0-0
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20
|Монца
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|0-0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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