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«Монца» завтра проведет переговоры по трансферу форварда «Наполи» Петаньи

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Монца» намерена оформить трансфер нападающего «Наполи» Андреа Петаньи, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, завтра, 20 июля клуб проведет переговоры по аренде 27-летнего итальянца с правом выкупа. Неаполитанцы хотят получить за футболиста 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Петанья забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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