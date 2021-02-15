Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал новую сторис в своем Instagram. 25-летний футболист показал своим подписчикам картину, которую предположительно сам нарисовал.

«Стартовая цена — 10 тысяч долларов», — написал Миранчук, добавив эмоджи веселья и телефона.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей за клуб из Бергамо, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Миранчук перешел в «Аталанту» в августе 2020 года из «Локомотива».