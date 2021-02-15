«Рома» хочет продлить контракт с голкипером Миранте

«Рома» готова подписать новый контракт с голкипером Антонио Миранте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт 37-летнего итальянца истекает в июне 2021 года. Бывший директор «Ромы» Фредерик Массара, который сейчас работает в «Милане», хотел пригласить Миранте в миланский клуб.

Миранте перешел в «Рому» из «Болоньи» в 2018 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах серии А и пропустил 19 голов.