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«Рома» хочет продлить контракт с голкипером Миранте

17:33
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«Рома» готова подписать новый контракт с голкипером Антонио Миранте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт 37-летнего итальянца истекает в июне 2021 года. Бывший директор «Ромы» Фредерик Массара, который сейчас работает в «Милане», хотел пригласить Миранте в миланский клуб.

Миранте перешел в «Рому» из «Болоньи» в 2018 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах серии А и пропустил 19 голов.

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