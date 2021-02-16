«Верона» выиграла у «Пармы»

16 февраля «Верона» на своем поле одержала победу над «Пармой» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяйской команды гол забил полузащитник Антонин Барак. Автогол на свой счет записал хавбек «Пармы» Альберто Грасси. За желто-синих также отличился Юрай Куцка.

«Верона» с 33 очками занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Парма» — 13 баллов и 19-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Верона» — «Парма» — 2:1 (1:1)

Голы: Куцка, 8 — с пенальти (0:1). Грасси, 13 — в свои ворота (1:1). Барак, 61 (2:1).

«Верона»: Сильвестри, Гюнтер, Димарко (Маньяни, 83), Мерт Четин, Ловато, Лазович, Барак, Тамез, Илич (Мигел Велозу, 90+2), Лазанья, Колли (Бесса, 51).

«Парма»: Сепе, Бани, Конти (Ман, 88), Гальоло, Осорио (Пеццелла, 69), Куцка, Куртич, Грасси (Зом, 57), Жервинью, Корнелиус (Зиркзе, 57), Карамо (Михайла, 69).

Предупреждения: Сильвестри, 7. Корнелиус, 36. Димарко, 39. Гюнтер, 52. Михайла, 85. Ловато, 90+1.

Судья: Массими.

15 февраля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».