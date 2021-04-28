Форвард «Ювентуса» Кьеза восстановился от мышечного повреждения
07:58
Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза восстановился от мышечной травмы, сообщает Football Italia.
По информации источника, 23-летний итальянец сможет принять участие в ближайшем матче команды, который состоится 2 мая против «Удинезе» в рамках 34-го тура чемпионата Италии.
В сезоне-2020/21 Кьеза провел 38 матчей за «Ювентус», на его счету 12 голов и 10 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169822/juventus-chiesa-returns-injury
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