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Форвард «Ювентуса» Кьеза восстановился от мышечного повреждения

07:58
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза восстановился от мышечной травмы, сообщает Football Italia.

По информации источника, 23-летний итальянец сможет принять участие в ближайшем матче команды, который состоится 2 мая против «Удинезе» в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

В сезоне-2020/21 Кьеза провел 38 матчей за «Ювентус», на его счету 12 голов и 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169822/juventus-chiesa-returns-injury

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