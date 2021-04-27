Игроки «Интера» откажутся от бонусов за победу в серии А

«Интер» приближается к завоеванию титула чемпиона Италии. Футболисты «нерадзурри» откажутся от бонусных выплат, предусмотренных за победу в турнире, сообщает FCInter1908.

Таким образом, игроки хотят поддержать клуб в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

«Интер» станет чемпионом Италии в следующем туре, если победит «Кротоне», а «Аталанта» не выиграет у «Сассуоло».