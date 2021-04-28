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Нападающий «Милана» Кастильехо может вернуться в Испанию

08:47
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Нападающий «Милана» Саму Кастильехо может вернуться в Испанию, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в 26-летнем испанце заинтересованы «Эспаньол» и «Валенсия».

В сезоне-2020/21 Кастильехо провел 40 матчей за «Милан», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро. Форвард является воспитанником «Малаги», также он выступал за «Вильярреал».

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