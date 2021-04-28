Нападающий «Милана» Кастильехо может вернуться в Испанию

Нападающий «Милана» Саму Кастильехо может вернуться в Испанию, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в 26-летнем испанце заинтересованы «Эспаньол» и «Валенсия».

Samu #Castillejo could leave #ACMilan this summer. #Espanyol (coming-back into La Liga) and #Valencia (coach Javi Gracia loves him since Malaga times) have asked info. His contract with Rossoneri expires in 2023. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) April 28, 2021

В сезоне-2020/21 Кастильехо провел 40 матчей за «Милан», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро. Форвард является воспитанником «Малаги», также он выступал за «Вильярреал».